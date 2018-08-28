Немецкая полиция поражена числом участников протестов в Хемнице

Хемниц, Германия, , 11:28 — REGNUM Немецкая полиция признала нехватку персонала в своих рядах после массовых выступлений жителей города Хемница против миграционной политики, передает телеканал N-TV 27 августа.

Полицейские удивлены числом участников спонтанной демонстрации в городе и предупреждают об опасности взятия инициативы в руки населения, проще говоря — самосуда.

По словам председателя профсоюза полицейских Оливера Малхова, немецкое государство несет ответственность за слабость полиции: в то время как профсоюз требовал создать 20 тыс. новых рабочих мест для полицейских, наоборот, за несколько лет были сокращены 16 тыс. человек. Для борьбы с подобными массовыми беспорядками всегда необходимо иметь несколько сотен полицейских в резерве, но сейчас это невозможно.

«Государство призвано защищать своих граждан с помощью полиции и правосудия, — сказал Малхов. — Если, однако, оно больше не сможет себе этого позволить в глазах многих граждан, существует опасность того, что граждане возьмут право в свои руки и будут опираться на народное ополчение и самосуд».

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Как сообщало ИА REGNUM, 26−27 августа в городе Хемниц прошли массовые демонстрации и беспорядки, в которых участвовали тысячи человек. Поводом для народного гнева стала смерть 35-летнего местного жителя, погибшего от рук молодых мигрантов в ночь на 26 августа.

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