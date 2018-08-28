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В Омске Путин расписался в школьных дневниках

Политика

Президент России 28 августа из Новосибирска прилетел в Омск

В Омске Путин расписался в школьных дневниках
Иллюстрация: Пресс-служба правительства Омской области
Владимир Путин в Омске

Омск, 28 августа 2018, 11:06 — REGNUM  Президент России Владимир Путин, прибывший в Омск 28 августа во второй половине дня, уже успел пообщаться с горожанами, сделал с ними селфи, а также расписался в дневниках школьников.

Омичи сумели задать президент свои вопросы на реконструированной улице Ленина, передаёт РЕН ТВ.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 28 августа прилетел в Омск. Здесь он проведёт совещание по социально-экономическим вопросам с участием членов правительства.

Ранее, 27 августа, Владимир Путин побывал с рабочей поездкой в Кемеровской области, 28 августа в первой половине дня — в Новосибирской области.

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