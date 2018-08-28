Ленобласть просит ускорить передачу ей объектов культурного наследия

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 11:15 — REGNUM Власти Ленинградской области обратились к федеральным коллегам с просьбой ускорить передачу заброшенных памятников культуры в ведение региона. Это необходимо в связи с участившимися случаями повреждения и даже полной утраты таких памятников.

Свое обращение областные чиновники адресовали Росимуществу, на рассмотрении которого находятся соответствующие обращения.

Как сообщил заместитель председателя комитета по культуре Ленинградской области Александр Карлов, «не согласованы заявки по передаче усадьбы Лисянского в Кобрино (ранее принадлежавшей Ганнибалам), дома Ладожской флотилии в Новой Ладоге».

Пожары на этих заброшенных объектах повредили или полностью разрушили памятники культуры.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе областного правительства, на рассмотрении в Росимущества находятся обращения Ленобласти о передаче в ее ведение здания морского архива в Выборге и Гостиного двора в Новой Ладоге.

Если эти и другие объекты окажутся в ведении областных властей, на них планируется проведение проектно-изыскательских, консервационных, восстановительных и реставрационных работ.

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