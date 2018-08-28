Президент Индонезии оценил результаты спортсменов на Азиатских играх

Джакарта, 28 августа 2018, 10:59 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо высоко оценил результаты индонезийских спортсменов, которые смогли превзойти цели, поставленные перед началом Азиатских игр 2018 года, сообщает Antaranews.
«Азиатские игры — 2018 будут продолжаться еще неделю, а спортсмены из Индонезии уже превзошли нашу цель в 16 золотых медалей», — отметил президент.
Глава Индонезии заявил, что много медалей было завоевано в соревнованиях по боевым искусствам.
Джоко Видодо пожелал спортсменам и дальше достигать лучших результатов.
«Охота на медали продолжится всю следующую неделю. Наши спортсмены продолжают сражаться на спортивных площадках, заставляя нацию гордится ими», — заключил президент Индонезии.
По последним данным, Индонезия завоевала 69 медалей, из них 23 золотые, 17 серебренных и 29 бронзовых, заняв 4 место в общем медальном зачете.
В тройку сильнейших входят Китай (193 медали), Япония (138 медалей) и Южная Корея (111 медалей).
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