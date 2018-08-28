Дебаты кандидатов в мэры Якутска: «Город никому доверить нельзя»

Якутск, , 11:27 — REGNUM Трое из девяти кандидатов в мэры Якутска встретились на независимых дебатах. Встреча получилась интересной: вопросы были острые, а ответы порой язвительные, претенденты в главы Якутска искренне старались поддеть конкурентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Необходимость провести альтернативные телевизионным дебаты возникла потому, что тв-формат в Якутске не предусматривает живой полемики между оппонентами. Как пояснил один из организаторов мероприятия, политолог и журналист Виталий Обедин, у «дебатирующих» на НВК «Саха» претендентов возможности задавать вопросу друг другу нет. Как показали независимые дебаты, если дать кандидатам такую возможность, полемика получается интересной.

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К примеру, заместителю директора ООО «Энергетическая строительная компания», баллотировавшемуся от партии «Честно», Степану Подаруеву «досталось» от конкурентов за то, что он — приезжий.

«Насколько я знаю, вы не местный. По-моему, вы уроженец Перми, проживаете там. Поэтом для меня вообще удивительно, что вы находитесь в списке среди нас. Я полистал вашу биографию. Насколько я знаю, вы выдвигались семь раз, и ни разу никуда не прошли. Зачем вообще это нужно вам и почему вы не баллотируетесь у себя?», — интересовался у Подаруева директор телерадиокомпании «Алмаз» Микаэл Заболотный.

Кандидат партии «Честно» ответил, что баллотировался в органы власти всего дважды, действительно является уроженцем деревни в Пермском крае, но теперь живёт в Якутске. Ответ Заболотного не успокоил и не удовлетворил. Позже он снова «поддел» Подаруева: «Я очень люблю свой город, и не собираюсь из него уезжать и баллотироваться в Перми. Но если вы баллотируетесь на главу Якутска, то вы должны немного поизучать город. Когда, по вашему мнению, Якутск получил орден трудового красного знамени?».

Подаруев на этот вопрос ответить не смог, но обещал обязательно узнать, отметив, что это важно.

Заболотный проинформировал его о том, что орден город получил в 1982 году, а затем состоялась небольшая перепалка:

Заболотный: —Теперь вы знаете, запишите себе.

Подаруев: — Микаэл Заболотный претендует на роль моего советника по истории.

Заболотный: — Я претендую на главу города.

От предпринимателя Сергея Асютина («Партия ветеранов России») Степану Подаруеву досталось за недостаточное, по мнению оппонента, стремление озеленить город. На вопрос о том, насколько это важно, Подаруев предложил для начала разобраться с ужасной ситуацией в сфере ЖКХ города, починить дороги, сделать бордюры, заасфальтировать тропинки, «потому что ходить по городу невозможно».

«И параллельно с этим давайте заниматься озеленением», — отметил кандидат от партии «Честно».

"Я так понимаю, до озеленения вы не дойдёте. Годы потратите на всё это, а озеленением не будете заниматься вообще», — сделал вывод на основании его ответа Сергей Асютин.

На вопрос о том, каким реагентом обрабатываются дороги в Якутске, Степан Подаруев ответить не смог.

«Не будьте пожалуйста Википедией, — обратился он к Заболотному. — Я не химик и я не Википедия».

«Дороги посыпаются песком с реки Лена, потому что у нас в Якутске экологическая ситуация не очень хорошая. Википедия не нужна», — парировал в ответ Заболотный.

Ему оппоненты тоже задавали острые вопросы.

«Вы загнали предприятие в долги, — констатировал Степан Подаруев. — Получали кредит в ГУП «Комдрагмет», долг не вернули, были суды, заявление в ОБЭП. Потом создали отдельную фирму ООО «Земля», используя лицензию Алмаза. И в этой студии тоже наделали кучу долгов. Как вам вообще можно не то, чтобы город, но даже какую-то фирму, если вы занимаетесь только тем, что делаете многомиллионные долги?».

«Все долги были до меня, я работаю с 2011 года. И я отработал половину тех долгов от трёх предыдущих руководителей. Я отрабатываю долги, предприятие работает, оно уже прибыльное», — заверил Заболотный.

«Я местный шериф, где бы я не жил. В квартире в подъезде, во дворе, в районе — там нет алкогольных заведений, там чисто, красиво, управляющие компании работают, потому что там живу я», — добавил он, сразу получив от Сергея Асютина следующий вопрос: «Почему вы кандидат в мэры, а не в шерифы?».

«Потому что у нас выбрать шерифа нельзя», — парировал Заболотный.

Присутствующих он, кстати, удивил своим намерением в случае избрания мэром увеличить бюджет Якутска, размер которого в 2018 году составляет 14,8 млрд рублей, в 10 раз с помощью уникальной рублёво-финансовой системы, аналогов которой нет в России. Для этого он предлагает создать специальное предприятие, принадлежащее Якутску, которое будет заниматься наполнением бюджета города.

Что касается Сергея Асютина, то он удивил тем, что до сих пор не начал агитацию. На вопрос Степана Подаруева, где его агитационные материалы — «Неужели вам нечего сказать жителям Якутска?» — он ответил, что «агитационный материал выйдет немного позднее, дня через 3−4».

На вопрос Заболотного о том, почему Асютин в 2014 году был уволен с должности главы Автодорожного округа, он ответил, что сам не знает, пояснив, что на этот вопрос ему не смог ответить и занимавший тогда должность главы Якутска, а ныне врио главы республики Айсен Николаев.

Степан Подаруев сообщил Асютину, что он зарегистрирован кандидатом только потому, что у него те же нарушения при подаче документов, что и у представителя «Единой России», спикера гордумы Якутска Александра Саввинова.

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«Документы при подаче были оформлены с нарушениями, я насчитал больше десяти, — отметил Подаруев. — Считаете ли вы, что ещё на этапе выдвижения можете нарушать закон?».

«Закон я не нарушал, — заверил Асютин. — Когда подавались документы, в ТИК была методичка, где не было указано, что диплом надо заверять. Никаких определённых рекомендация по нюансам не было. Я делал то, что было написано в методичке. Поэтому все претензии к ТИКу».

В ответ на это Подаруев парировал, что при подаче документов лучше руководствоваться законом об основных гарантиях избирательных прав, а не методичкой.

«Если вы юрист, то почему вы приходите в суд с представителем, который при этом является членом штаба Владимира Фёдорова? — парировал в ответ Асютин. — Я нацелен на то, чтобы баллотироваться, общаться и разговаривать. А выяснять, копать, вынюхивать, выискивать — это не мои методы, оставьте их пожалуйста при себе».

«Закон един для всех кандидатов», — продолжал спорить Подаруев.

На следующий вопрос о количестве спортшкол в Якутке, который задавал Заболотный, Асютин заявил: «Я здесь не на экзамене по статистике».

Удивляли своими ответами кандидаты и на блиц-вопросах, которые им задавали ведущие. Выяснилось, что Степан Подаруев не знает, сколько стоит проезд до пригорода Якутска Хатассы и кем сейчас работает экс-глава республики Егор Борисов (госсоветник республики). Сергей Асютин неверно ответил на вопрос о количестве административных округов в Якутске и, как выяснилось, не осведомлён о том, кто такой Антон Сафронов (экс-министр предпринимательства Якутии) и сколько будет 6 умножить на 9. Микаэл Заболотный на вопрос о том, кому можно доверить Якутск, уверенно ответил: «Никому».

Второй тур полемики между кандидатами в главы Якутска состоится 31 августа. В нём примут участие директор ПКК «Аэроторгсервис» и бывший вице-мэр города Сардана Авксентьева («Партия возрождения России»), председатель регионального общественного движения «Сир» Иван Степанов («Справедливая Россия»), предприниматель Владислав Теппор (ЛДПР) и спикер гордумы Якутска Александр Саввинов («Единая Россия»). Бизнесмен и представитель партии «Патриоты России» Игорь Любарский на дебаты не пришёл, а предприниматель Иван Комаров («Гражданская платформа») отказался в них участвовать.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы главы Якутска состоятся 9 сентября. На участие в них претендовали 12 кандидатов, но зарегистрированы только девять. Самовыдвиженец и сотрудник республиканской больницы №2 Михаил Лукин сам снялся с выборов, у баллотировавшегося без партийной поддержки предпринимателя Олега Желнина избирком забраковал подписи. Депутата Госсобрания региона Владимира Фёдорова, напомним, отозвала выдвигавшая его партия «Родина», с жалобой на это он обратился в ЦИК РФ.

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