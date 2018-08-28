Мэр Анкориджа: Аляска и Россия должны взаимодействовать более тесно

Анкоридж, США, , 10:48 — REGNUM Сотрудничество Аляски и Дальнего Востока необходимо продолжать и развивать. Об этом заявил мэр крупнейшего в штате Аляска города Анкоридж Итан Берковиц. В частности, речь идёт о более тесном взаимодействии между российскими и американскими учёными в области изучения климата.

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«Это бы помогло нам понять последствия изменения климата, а также то, как выработать на это ответ», — пояснил мэр Анкориджа.

Чиновник отметил необходимость «большего сотрудничества», несмотря на существующие между правительствами двух стран разногласия на высшем уровне.

«Поскольку мы соседи, то чем больше мы знаем друг о друге, тем лучше мы можем стать», — цитирует РИА Новости слова градоначальника.

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Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости придать новый импульс культурным и экономическим отношениям между Аляской и Дальним Востоком в январе 2018 года заявлял генеральный консул США Майкл Кийс.

Напомним, вконце июля на 23-м заседании Российско-Американского тихоокеанского партнерства (РАТОП), которое состоялось в крупнейшем городе Аляски Анкоридже, представители России и США обсудили возможность заключения договоренностей о сотрудничестве в Беринговом проливе. Инициатива касается, в частности, передачи сведений о погодной и ледовой обстановке. Было отмечено, что безопасность судоходства необходимо обеспечивать вне зависимости от состояния отношений между странами.

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