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Украинский журналист сообщил, что ответил ему Порошенко

Политика

«Порошенко схватил микрофон»

Украинский журналист сообщил, что ответил ему Порошенко
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Николаев, Украина, 28 августа 2018, 10:42 — REGNUM  Украинский журналист Иван Казора, который задал президенту страны Петру Порошенко вопрос о «предвыборных обещаниях», сообщил подробности «диалога» с политиком.

По его словам, инцидент произошел во время посещения главой государства предприятия «Зоря-Машпроект» в Николаеве.

Сотрудник СМИ на странице в соцсети Facebook сообщил, что он пытался получить от президента Украины комментарий в части выполнения предвыборных обещаний.

«Порошенко схватил микрофон и силой опустил его вниз», — написал Казора.

По его словам, глава государства, продолжая удерживать в руке микрофон, сказал следующее: «Ты выйдешь, я тебе расскажу».

Отметим, что пользователей соцсетей возмутил грубый ответ Порошенко на вопрос журналиста.

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