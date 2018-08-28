Украинский журналист сообщил, что ответил ему Порошенко

Николаев, Украина, 28 августа 2018, 10:42 — REGNUM Украинский журналист Иван Казора, который задал президенту страны Петру Порошенко вопрос о «предвыборных обещаниях», сообщил подробности «диалога» с политиком.
По его словам, инцидент произошел во время посещения главой государства предприятия «Зоря-Машпроект» в Николаеве.
Сотрудник СМИ на странице в соцсети Facebook сообщил, что он пытался получить от президента Украины комментарий в части выполнения предвыборных обещаний.
«Порошенко схватил микрофон и силой опустил его вниз», — написал Казора.
По его словам, глава государства, продолжая удерживать в руке микрофон, сказал следующее: «Ты выйдешь, я тебе расскажу».
Отметим, что пользователей соцсетей возмутил грубый ответ Порошенко на вопрос журналиста.
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