Двух депутатов Госсовета Коми лишат мандатов

Сыктывкар, , 10:40 — REGNUM Госсовет Коми освободит от депутатских полномочий двух парламентариев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Заксобрания.

Один из депутатов, добровольно отказавшийся от полномочий, — представитель фракции «Единая Россия» Александр Лейфрид, долгое время возглавлявший список самых богатых депутатов Коми. В 2017 году он заработал 162 млн рублей. По сведениям СМИ, уход его из Госсовета связан с получением должности в ПАО «Лукойл».

Добровольно освободит свое кресло в парламенте и представитель фракции ЛДПР Михаил Брагин, осужденный за торговлю депутатскими мандатами. Заявление о сложении полномочий он уже написал.

Добавим, что вопрос о лишении мандатов Лейфрида и Брагина Госсовет рассмотрит 20 сентября.