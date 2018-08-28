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Двух депутатов Госсовета Коми лишат мандатов

Политика

Своих представителей потеряют фракции «Единая Россия» и ЛДПР

Сыктывкар, 28 августа 2018, 10:40 — REGNUM  Госсовет Коми освободит от депутатских полномочий двух парламентариев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Заксобрания.

Один из депутатов, добровольно отказавшийся от полномочий, — представитель фракции «Единая Россия» Александр Лейфрид, долгое время возглавлявший список самых богатых депутатов Коми. В 2017 году он заработал 162 млн рублей. По сведениям СМИ, уход его из Госсовета связан с получением должности в ПАО «Лукойл».

Добровольно освободит свое кресло в парламенте и представитель фракции ЛДПР Михаил Брагин, осужденный за торговлю депутатскими мандатами. Заявление о сложении полномочий он уже написал.

Добавим, что вопрос о лишении мандатов Лейфрида и Брагина Госсовет рассмотрит 20 сентября.

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