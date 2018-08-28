Удары США по Сирии показали истинное отношение Запада к САР — Лавров

Москва, , 10:36 — REGNUM Ракетные удары США, Великобритании и Франции 14 апреля по Сирии показали истинное отношение западных стран к арабской республике, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью словацкой газете «Правда», опубликованном 28 августа на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Министр напомнил, что до сих пор не было представлено никаких доказательств применения властями Сирии химического оружия, в том числе в городе Дума 7 апреля 2018 года. При этом там не было обнаружено ни следов применения химоружия, ни жертв, ни пострадавших, ни свидетелей.

Несмотря на это, Соединенные Штаты и их союзники в нарушение международного права и Устава Организации Объединенных Наций нанесли по территории Сирии массированные ракетные удары, поставив под угрозу процесс мирного урегулирования в этой стране, добавил глава МИД РФ.

«Это наглядный пример того, кто и как действует в отношении Сирии», — отметил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии за якобы проведенную сирийской армией химическую атаку. Более 70% выпущенных ими ракет были сбиты сирийской системой ПВО.

Ранее в Минобороны РФ отметили, что США продолжают наращивать группировку носителей крылатых ракет на Ближнем Востоке в рамках подготовки масштабной провокации в сирийской провинции Идлиб с якобы использованием химического оружия.

Читайте подробнее: Минобороны РФ: Подготовка провокации с химоружием в Сирии продолжается