Сенегал приглашает Индонезию принять участие в исламской конференции

Джакарта, , 10:15 — REGNUM Правительство Сенегала пригласило Индонезию принять участие, а также стать партнером в организации Международной исламской конференции, которая состоится в сентябре 2018 года в Сенегале, сообщает Sindonews.

Приглашение было сделано министром национального планирования Сенегала Шейхом Канте во время встречи с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в Джакарте.

Согласно пресс-заявлению министерства иностранных дел Индонезии, Ретно Марсуди приветствовала приглашение Шейха Канте и выразила готовность поделиться опытом.

«Индонезия готова поделиться своим опытом на Международной исламской конференции в Сенегале», — заявила глава МИД Индонезии.

«Индонезия была приглашена как крупнейшая мусульманская страна, которая имеет умеренные исламские ценности, защищает права женщин и полна терпимости», — говорится в заявлении МИД.

Ретно Марсуди высоко оценила заявление Шейха Канте о том, что Индонезия может играть активную роль в сенегальских проектах, особенно в сферах сельского хозяйства, инфраструктуры, жилья на основе сбалансированных партнерских отношений.

Экономическое сотрудничество между двумя странами демонстрирует положительную динамику за последние пять лет (рост 11,38% в год). Торговый оборот достиг 98,54 млн долларов США.

Стороны приветствовали открытие сенегальского посольства в Джакарте, которое будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений.

Напомним, Индонезия активно сотрудничает со странами Африканского континента. В настоящее время Индонезия экспортирует оборонные средства в Африку, а индонезийские государственные предприятия участвуют в развитии инфраструктуры страны.