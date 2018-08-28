Режим тишины в ЛНР сохраняется третьи сутки

Луганск, , 10:09 — REGNUM В Луганской Народной Республике уже третьи сутки не слышно выстрелов. По данным пресс-службы Народной милиции ЛНР, за сутки 27 августа обстрелов со стороны украинских силовиков не зафиксировано.

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Режим прекращения огня не нарушался и 25, и 26 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, последний раз обстрел территории ЛНР был осуществлён 24 августа. Режим прекращения огня за сутки украинские силовики нарушили три раза. Солдаты ВСУ применили миномёты, БМП, крупнокалиберное и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись населённые пункты Желобок, Логвиново и Паньковка. Разрушений и жертв нет.

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Напомним, с 1 июля в Донбассе объявлено «хлебное» перемирие, которое игнорируется ВСУ — Украина продолжает обстрелы из вооружений, запрещённых Минскими соглашениями.

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