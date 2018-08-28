Вторник, 28 Августа 2018 года
12:09:39 МСК

В Ленобласти подготовились к досрочному голосованию на местных выборах

Политика

В регионе 9 сентября изберут депутатов в двух сельских поселениях

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 28 августа 2018, 10:07 — REGNUM  Досрочное голосование начнется в среду, 29 августа, на выборах местных советов депутатов в ряде сельских поселений Ленинградской области. Оно продлится по 4 сентября. О порядке проведения досрочного голосования сегодня, 28 августа, ИА REGNUM сообщили в Леноблизбиркоме.

В единый день голосования 9 сентября 2018 года в Ленинградской области пройдут очередные выборы в совет депутатов Колтушского сельского поселения Всеволожского муниципального района второго созыва и досрочные выборы совета депутатов Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района четвертого созыва.

На выборах в Колтушском сельском поселении досрочное голосование будет проводиться в территориальной избирательной комиссии (ТИК) Всеволожского муниципального района во Всеволожске, а также в участковых избирательных комиссиях. На выборах Волошовского сельского поселения досрочное голосование пройдет в ТИК Лужского муниципального района в Луге и в одной участковой избирательной комиссии.

Как напоминают в Леноблизбиркоме, проголосовать досрочно могут только избиратели, которые по уважительной причине будут отсутствовать по месту жительства в единый день голосования.

«Такой избиратель подает в соответствующую избирательную комиссию заявление, в котором указывает уважительную причину досрочного голосования», — пояснили в избиркоме Ленобласти.

Члены избиркома обязаны удостовериться не только в уважительности указанной причины, но и в факте отсутствия избирателя по этой причине по месту жительства в день голосования. Все решения о предоставлении права проголосовать досрочно должны основываться на документах.

Для проведения досрочного голосования используются специальные непрозрачные конверты, в которые помещается заполненный избирателем бюллетень. Конверт заклеивается и скрепляется подписями двух членов избирательной комиссии и печатью.

В день голосования председатель участковой избирательной комиссии в присутствии коллег вскрывает каждый конверт и опускает бюллетени в стационарный ящик для голосования.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Единый день голосования 9 сентября 2018 года
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить