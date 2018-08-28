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В Турции «нейтрализовали» пять членов РПК

Политика

Убиты или арестованы – не сообщается

Анкара, 28 августа 2018, 10:04 — REGNUM  Правоохранительные службы Турции «нейтрализовали» пять членов Рабочей партии Курдистана, сообщает 28 августа Anadolu.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также к попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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Курдистан
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