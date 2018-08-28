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Владимир Путин прибыл в Омск

Политика

Последний раз Владимир Путин был в Омске в 2003 году

Владимир Путин прибыл в Омск
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Омск, 28 августа 2018, 09:55 — REGNUM  Президент России Владимир Путин прилетел в Омск. Как передают местные массмедиа, самолёт специального летного отряда «Россия» с главой государства на борту уже находится в Омском аэропорту.

«Президент России направился в здание правительства Омской области», — сообщает «Город55.ру».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ в рамках рабочей поездки в Сибирский федеральный округ 27 августа посетил Кемеровскую область, 28 августа — Новосибирскую область.

В Омке Путин последний раз был 15 лет назад, в 2003 году.

Сегодня, 28 августа, глава государства в Омске проведёт совещание по социально-экономическим вопросам с участием членов правительства.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимира Путина ждут в Омске «во второй половине дня»

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Рабочие поездки президента РФ в Сибирский ФО — 2018
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