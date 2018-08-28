Украинские соцсети возмущены хамством Порошенко журналисту

Николаев, Украина, , 09:48 — REGNUM Попавшая на видео грубая реакция президента Украины Петра Порошенко на вопрос о выполнении предвыборных обещаний в части реконструкции города Николаев возмутила пользователей украинского сегмента социальной сети Facebook, где был опубликован ролик с участием журналиста Ивана Казоры.

Инцидент произошел 27 августа во время визита главы украинского государства в Николаев. Молодой человек подошел к Порошенко и задал ему вопрос, касающийся выделения средств на реконструкцию Соборной площади, однако украинский лидер оттолкнул вниз микрофон и прошел мимо журналиста.

«У любого человека, у которого в голове ещё что-то осталось, нет больше вопросов к Пете. Теперь только вопрос один насущный — за кого ж наш «думающий» народ теперь будет голосовать?» — пишет пользователь Дмитрий Пастухов.

«А что вы хотели, он только и умеет обещать», — отмечает Сергей Лютов.

«Истинное лицо показал», — добавляет Яна Баштаненко.

По словам самого Казоры, Порошенко в ответ на вопрос, когда будут выделены средства на реконструкцию объектов в Николаеве, в угрожающем тоне предложил ему: «Ты выйдешь, я тебе расскажу».

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