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Правозащитники вступились за филиппинских наркоторговцев

Политика

Борьба с наркотиками, по мнению правозащитников, есть преступление против человечности

Манила, 28 августа 2018, 09:55 — REGNUM  Члены семей наркоторговцев, ликвидированных правоохранительными органами Филиппин, подали жалобу в Международный уголовный суд на президента страны Родриго Дутерте, сообщает 28 августа Reuters.

Жалобу помогли составить некоторые правозащитные организации, обвиняющие Дутерте в преступлениях против человечности.

Документ описывает на 50 страницах случаи внесудебных расправ, приведших к гибели тысяч торговцев наркотиками. Правозащитники просят осудить за это Дутерте.

Напомним, президент Филиппин сразу же после того, как занял высшую должность в стране, объявил борьбу с наркопреступностью, в результате чего с улиц города исчезли тысячи продавцов и распространителей запрещенных препаратов.

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Внешняя политика Филиппин
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