Правозащитники вступились за филиппинских наркоторговцев

Манила, , 09:55 — REGNUM Члены семей наркоторговцев, ликвидированных правоохранительными органами Филиппин, подали жалобу в Международный уголовный суд на президента страны Родриго Дутерте, сообщает 28 августа Reuters.

Жалобу помогли составить некоторые правозащитные организации, обвиняющие Дутерте в преступлениях против человечности.

Документ описывает на 50 страницах случаи внесудебных расправ, приведших к гибели тысяч торговцев наркотиками. Правозащитники просят осудить за это Дутерте.

Напомним, президент Филиппин сразу же после того, как занял высшую должность в стране, объявил борьбу с наркопреступностью, в результате чего с улиц города исчезли тысячи продавцов и распространителей запрещенных препаратов.

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