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Санкции США не окажут существенного влияния на экономику РФ — Moody’s

Политика

Очередной пакет санкций США против РФ вступил в силу 27 августа 2018 г

Санкции США не окажут существенного влияния на экономику РФ — Moody’s
Цитата из х/ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР
Древо жизни так просто не срубишь

Вашингтон, 28 августа 2018, 09:40 — REGNUM  Новые ограничительные меры Вашингтона против Москвы, введенные из-за якобы возможной «причастности» России к инциденту с отравлением в британском Солсбери, не окажут существенного влияния на экономику страны. Об этом говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's.

«Санкции США мало повлияют на экономику России», — говорится в сообщении.

По мнению экспертов, более «жесткие меры» США против РФ, которые уже обсуждаются в конгрессе, могут нанести более чувствительный урон для экономики страны.

Как передавало ИА REGNUM, очередной пакет санкций США против РФ вступил в силу 27 августа 2018 г. Так, ограничительные меры Вашингтона предполагают отказ в предоставлении госкредитов РФ, а также запрет на продажу военной техники и продукции двойного назначения.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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