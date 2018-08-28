Япония: КНДР все еще остается угрозой безопасности

Токио, , 09:45 — REGNUM Японское правительство заявило во вторник, 28 августа, что северокорейские военные по-прежнему представляют угрозу безопасности, сообщает Sindonews.

Беспокойство ощущается в Токио, несмотря на то, что КНДР, возглавляемая Ким Чен Ыном, прекратила проведение испытаний баллистических ракет и вступила на путь денуклеаризации на Корейском полуострове.

«Военная деятельность КНДР является самой серьезной и неотложной угрозой для Японии», — говорится в ежегодном докладе «Белая книга», опубликованном японским министерством обороны 28 августа.

В документе изложены проблемы безопасности Японии, обусловленные тем, что Северная Корея обладает ядерным оружием. Токио также обеспокоен растущей военной мощью и территориальными амбициями Китая.

Ким Чен Ын взял на себя обязательство по денуклеаризации на Корейском полуострове после проведения в июне исторической встречи с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что после встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре его страна не изменит свою военную позицию против своих соседей до тех пор, пока не будет проведена денуклеаризация.

Правительство Синдзо Абэ в прошлом месяце заявляло, что они планируют купить две американские радиолокационные станции Aegis Ashore, чтобы противостоять угрозе северокорейских ракетных атак. Оборудование также может бороться с потенциальными угрозами со стороны Китая.

«Когда власть Китая растет, его военная мощь быстро развивается», — говорится в документе министерства обороны Японии.

Напомним, Пхеньян провел три испытания ядерного оружия и с начала 2016 года запустил 40 баллистических ракет. Некоторые из них попали в воздушное пространство Японии.

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