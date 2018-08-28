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Экс-глава «Водоканала» Екатеринбурга отсудил у Минфина 3 млн рублей

Политика

За незаконное привлечение к уголовной ответственности

Экс-глава «Водоканала» Екатеринбурга отсудил у Минфина 3 млн рублей
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Денежный спор

Екатеринбург, 28 августа 2018, 09:29 — REGNUM  Министр экономики Свердловской области Александр Ковальчик отсудил у Минфина России более 3 млн рублей. Решение вынес Ленинский районный суд Екатеринбурга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облсуде.

В 2013 году он, находясь на посту гендиректора «Водоканала» Екатеринбурга, стал фигурантом уголовного дела. В августе 2013 — январе 2014 года находился под стражей. Но в июле 2015 года суд его полностью оправдал.

В суде Александр Ковальчик требовал компенсации расходов на адвоката и возмещения не полученной из-за уголовного преследования заработной платы. Суд постановил взыскать с Минфина России по первому требованию 2 млн рублей, а по второму — 1 млн 190 тыс. 204 рубля и 56 копеек. Решение может быть обжаловано.

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