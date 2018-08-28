Осуждённый новгородский экс-замгубернатора стал фигурантом ещё одного дела

Великий Новгород, , 09:27 — REGNUM В Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя губернатора Арнольда Шалмуева. Как сообщили сегодня, 28 августа, ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России, он подозревается в даче взятки по ч.5 ст. 291 УК РФ.

По версии следствия, за взятку в сумме 17 млн рублей при посредничестве третьих лиц Шалмуеву в 2012 году «оказали содействие», в том числе по передаче полномочий в сфере дорожного строительства Новгородской области.

Взятка предназначалась бывшему сенатору от Новгородской области Дмитрию Кривицкому — напомним, после истечения своих полномочий в 2016 году он находился в бегах, был объявлен в международный розыск и в июле 2018 года был задержан в Италии, где решается вопрос о его экстрадиции.

Читайте также: Арестованного в Италии экс-сенатора Кривицкого освободят из-под стражи

Факт передачи незаконного денежного вознаграждения в особо крупном размере задокументирован сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Новгородской области в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Санкция ч.5 ст. 291 УК РФ предусматривает наказание на срок от восьми до 15 лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шалмуев в 2016 году решением суда приговорён к 8 годам 10 месяцам лишения свободы по «дорожному» делу — за хищение денежных средств, которые должны были пойти на ремонт и содержание автодорог региона.