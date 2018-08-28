Рухани: мы справимся c любым заговором

Тегеран, , 09:25 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что справится с любым заговором против исламской республики, сообщает 28 августа Reuters.

Заявление было сделано во время сессии иранского парламента, на которую был вызван президент Ирана, чтобы отчитаться о своей работе, которая все больше подвергается критике со стороны многих политических сил страны.

Напомним, президент США Дональд Трамп в мае 2018 года расторг ядерную сделку с Ираном, что привело к новому витку напряженности между странами, а также к новым санкциям, которые были введены в августе 2018 года.

В результате подобных действий Вашингтона в Иране произошел экономический кризис, приведший к обесцениванию местной валюты и росту безработицы, а также активизации социальных протестов.

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