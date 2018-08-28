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Лавров назвал цель заявлений Трампа по «Северному потоку — 2»

Политика

«Северный поток — 2» — проект газопровода из РФ в Германию

Лавров назвал цель заявлений Трампа по «Северному потоку — 2»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Москва, 28 августа 2018, 08:51 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп, высказывающийся против реализации проекта «Северный поток — 2», пытается продвинуть «американские экономические и энергетические интересы» в Европе. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью словацкой газете Pravda.

По словам дипломата, власти США пытаются заставить ЕС профинансировать строительство дорогостоящей инфраструктуры для продажи своего сжиженного голубого топлива.

Лавров добавил, что странам ЕС придется решать, какой газ покупать — российский или более дорогой американский.

Как передавало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» — проект газопровода из РФ в Германию, протяжённость которого превысит 1,2 тыс. км.

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