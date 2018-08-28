Некролог нашему самому врагу: Маккейну

Эдуард Лимонов, , 08:37 — REGNUM

Морда старого боксёра, одно отбивное мясо на щеках, на челюстях, на висках. И броненосный костистый череп. Я его называл МакКаин.

Джон Сидни Маккейн III родился на авиабазе США в Панаме, населённый пункт обозначен как Коко-Соло. В этом «Соло» — в переводе с испанского — одинокий, один, как бы предсказан весь жизненный путь сенатора Маккейна, одинокий ястреб.

С ним даже самые радикальные правые часто не соглашались.

Порой он, впрочем, бывал прав, так, он возражал против присутствия американской армии в Ливане и оказался прав. Палестинцы сумели взорвать лагерь морских пехотинцев в Бейруте, прорвавшись туда на гружённом взрывчаткой (5 тонн) грузовике. Погиб тогда за раз 241 морпех США, на следующий день армия США покинула Ливан.

Если я правильно помню, это был октябрь 1983 года.

Политическая позиция Джона Маккейна Третьего сложилась из нескольких простых составляющих.

Во-первых, Аризона.

Аризона, огромная территория, захваченная Соединёнными Штатами у Мексики, 73% населения белые, чернокожих афроамериканцев всего-то слабенькие 4,1%.

Такой состав населения диктует своим представителям в нижней палате и в Конгрессе махровый консерватизм. Просто обязывает быть сверхконсерваторами.

Так оно и было и, видимо, будет со следующими представителями Аризоны в Конгрессе и Сенате. Достаточно сказать здесь, что предшественником Маккейна в кресле сенатора от Аризоны был знаменитый и прославленный Барри Голдуотер, правее которого сложно было быть. Теперь, когда и Маккейна уже нет в живых, потомки поспорят: кто из них был более крайне правым — Голдуотер или Маккейн.

На мой взгляд, оба были очень крайне правыми. Почти имена нарицательные.

Вторая составляющая, из которой получился политик Маккейн, — это его родословная. Его дед был американским адмиралом, и его отец был американским адмиралом и стал командующим Тихоокеанским флотом США (но позднее, когда МакКейн уж был захвачен в плен).

Потому МакКейн стал летчиком ВМФ США, ну по стопам отца и деда.

Джон МакКейн пережил взрыв (случился по неосторожности самих джи-ай) на авианосце «Форестол», хотя и был ранен, выжил, бомбил Ханой и Хайфон (можно представить, как в ужасе погибают под бомбами МакКейна мелкие вьетнамцы и вьетнамки и вьетнамские старушки и дети. Представьте, чтоб вам не было его очень уж жалко, сейчас он попадёт в плен).

В 1967 году самолёт МакКейна был сбит советской ракетой 3РК С-75. Прямо над Ханоем. А МакКейн упал в городской пруд. Откуда его (обе руки переломаны) выудили вьетнамцы и стали избивать, поскольку народы мира единодушно испытывают ненависть к лётчикам, убивающим их семьи и их самих с неба.

Как-то его не дали убить. Он попал в тюрьму (где его, если верить ему самому, чуть ли не ежедневно ударяли по голове в висок, может, тогда и набили рак мозга, от которого он только что умер), естественно, вьетконговская сторона быстро дозналась, чей он сын, и в плену ему было не сладко, хотя и не убили, с другой стороны.

Насколько мы знаем, в плену МакКейн никого не сдал и даже отказался выйти на свободу раньше своих товарищей — американских пленных. А ещё он отказывался встретиться с американскими пацифистами, выступавшими против войны во Вьетнаме. Ну что, хоть и враг, но в данном случае уважаем, чего, принципиальность должна быть уважаема.

Джон МакКейн провёл в плену 1967 дней (5,5 года) и вышел на костылях на свободу 15 марта 1973 года после подписания парижских соглашений.

Есть фотография, где он на костылях и в белой форме ВМФ встречается с Ричардом Никсоном.

В 1987 году стал сенатором от штата Аризона, и что бы он сам ни говорил, дальнейшая его политическая позиция была обусловлена той советской ракетой ЗРК С-75, продырявившей его самолёт. Всю свою политическую жизнь он мстил этой ракете и нам, нации, которая додумалась до такой ракеты и изготовила её. И поставила её вьетнамцам.

Вот Ангела Меркель повсюду рассказывает, как в двух случаях советские солдаты в ГДР будто бы украли у неё велосипед (два велосипеда, два разных солдата, насколько я понял), а у американского МакКейна причина враждебности к нам была куда более серьёзная — советская ракета ЗРК С-75. А у Меркель только велосипед (или велосипеды).

Президент Трамп запретил выпускать официальное заявление Белого дома, которое ему предложили выпустить, где МакКейн называется «героем».

Действительно, можно ли называть героем попавшего в плен?

Поговаривают, что таким образом Трамп мстит МакКейну и его семье, отказавшим Трампу в присутствии на похоронах МакКейна. Как всё сложно, а!

В 2008-м МакКейн баллотировался в президенты от Республиканской партии. Но американскому эстаблишменту приглянулся в тот год кофе-молочный Обама с танцующей походкой, а не жилистое военно-боксёрское лицо МакКейна.

Похоронен будет на кладбище военно-морской академии в городе Аннаполисе, которую академию он закончил. Он завещал, чтобы экс-президенты Буш и Обама произнесли над его могилой речи. Но чтоб никакого Трампа.