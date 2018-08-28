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Путин рассказал, как можно привлечь молодежь «в науку»

Политика

Государство продолжит создавать условия для того, чтобы в научную сферу шла способная молодежь

Путин рассказал, как можно привлечь молодежь «в науку»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Новосибирск, 28 августа 2018, 08:35 — REGNUM  Привлечь молодежь к работе в научной сфере должна возможность самореализации через решение значимых задач. Об этом президент России Владимир Путин заявил на форуме «Технопром» в Новосибирске.

По словам российского лидера, государство продолжит создавать условия для того, чтобы «в науку» шла способная молодежь, стремящаяся решать сложные и амбициозные задачи.

«Мотивировать ребят нужно решением амбициозных и значимых задач, надо предоставлять им возможность для самореализации, для достижения высоких научных результатов, сделать все, чтобы они себя чувствовали востребованными», — подчеркнул президент РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа Владимир Путин на Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук» заявил, что деятельность волонтеров зачастую бывает эффективней деятельности бюрократических структур.

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