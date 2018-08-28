Вторник, 28 Августа 2018 года
10:21:11 МСК

Лавров рассказал, зачем Демпартия США придумала «русских хакеров»

Политика

Вести разговор по существу в Вашингтоне не готовы

Лавров рассказал, зачем Демпартия США придумала «русских хакеров»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сегрей Лавров

Москва, 28 августа 2018, 08:33 — REGNUM  Инсинуации о «российском вмешательстве» в выборы президента США начались после проигрыша в них Демократической партии для оправдания своего провала, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью словацкой газете «Правда».

"Инициировавшая ее (антироссийскую кампанию) демократическая администрация выборы проиграла и, вместо того, чтобы это признать и спокойно уйти, произвела на свет неких воображаемых «русских хакеров» в качестве виновников своего провала», — заявил Лавров.

По его словам, после этого демократы начали внедрять в сознание американской общественности направленный против победившего кандидата от Республиканской партии сюжет о несуществующем «сговоре с Россией».

Читайте также: Пушков об опасениях США по поводу выборов: Чистая геополитика и пропаганда

Министр отметил, что все эти два года Москва просит представить какие-либо подтверждающие факты «российского вмешательства», создать рабочую группу по кибербезопасности, однако от обмена мнениями в Вашингтоне уклоняются.

«Видимо, вести разговор по существу там не готовы», — подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на свои полномочия, американский спецпрокурор Роберт Мюллер «расследует» дело о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США, однако он не нашел каких бы то ни было соответствующих доказательств.

Спецпрокурор и его «расследование» используются Демократической партией США как инструмент давления на администрацию главы Белого дома, а не для выяснения истины.

Читайте также: Экс-сотрудник ЦРУ: Сообщения об агентуре США в Кремле — блеф

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антироссийская пропаганда
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить