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Рухани: санкции подорвали веру в будущее Ирана

Политика

Законодательный орган страны впервые вызвали президента для того, чтобы он дал отчет о своей деятельности

Рухани: санкции подорвали веру в будущее Ирана
Иван Шилов © ИА REGNUM
Хасан Рухани

Тегеран, 28 августа 2018, 08:34 — REGNUM  Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что многие потеряли веру в будущее исламской республики после того, как США наложили на нее новые санкции, сообщает 28 августа Al Arabia.

Данное заявление было сделано во время сессии иранского парламента, которую посетил Рухани.

Законодательный орган страны впервые вызвали президента для того, чтобы он дал отчет о своей деятельности, которая привела к обрушению курса национальной валюты, а также росту безработицы.

Напомним, санкции, введенные в отношении Ирана со стороны Соединенных Штатов, привели к серьезным экономическим проблемам в государстве, в частности, к активизации протестов со стороны общественности. Президент Ирана Хасан Рухани также подвергается значительной критике в этой связи.

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