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Лавров объяснил, зачем строят «Северный поток — 2»

Политика

Трубопровод «Северный поток — 2» пройдёт по дну Балтийского моря из России в Германию

Лавров объяснил, зачем строят «Северный поток — 2»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сегрей Лавров

Москва, 28 августа 2018, 08:30 — REGNUM  Российская Федерация не стремится «ослабить или расколоть» Европу с помощью строящегося газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью словацкой газете Pravda.

По его словам, проект «Северный поток — 2», который носит исключительно коммерческий характер, призван диверсифицировать маршруты поставок голубого топлива и исключить транзитные риски.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трубопровод «Северный поток — 2» пройдёт по дну Балтийского моря из России в Германию. Пропускная способность двух ниток газопровода, протяжённость которого превысит 1,2 тыс. км, будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива в год.

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