Лавров: Россия настроена на развитие отношений со Словакией

Москва, , 08:20 — REGNUM В Москве с удовлетворением отмечают высокий уровень доверия между Россией и Словакией и настроены на дальнейшее развитие межгосударственного сотрудничества. Об этом в интервью словацкой газете Pravda заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам главы российского МИД, между двумя странами по-прежнему существует взаимный уважительный политический диалог.

«Словакия является важным коммерческим и экономическим партнером России в Европе. Это повышает товарооборот, который за последний год достиг $5,3 млрд», — подчеркнул Лавров.

Также министр отметил, что российско-словацкие отношения характеризуются «богатым культурным и гуманитарным сотрудничеством». Кроме того, по словам Лаврова, наши народы связывает и общая борьба с нацизмом.

«Мы искренне благодарны словацкому руководству, местным властям и гражданам за память о советских солдатах, которые отдали свою жизнь за освобождение вашей страны и Европы от ужаса «коричневой чумы», — добавил он.

Глава российского МИД поблагодарил жителей Словакии и ее руководство за заботу о российских воинских захоронениях и мемориалах на территории государства.