В Египте ликвидировали пятерых боевиков

Каир, , 08:22 — REGNUM Правоохранительные службы Египта ликвидировали пятерых вооруженных людей во время рейда на юге страны, сообщает 28 августа Al Jazeera.

Преступники были ликвидированы после того, как открыли огонь по полицейским. Инцидент произошел в 350 км от Каира. У ликвидированных боевиков было изъято оружие и документы. Личности их пока не установлены.

Напомним, начиная с февраля 2018 года в Египте продолжается контртеррористическая операция, направленная на ликвидацию террористической угрозы на Синайском полуострове. В ходе нее было ликвидировано порядка 3 тыс. боевиков, около 300 сотрудников правоохранительных органов погибли.

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