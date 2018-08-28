Вторник, 28 Августа 2018 года
10:20:42 МСК

В Египте ликвидировали пятерых боевиков

Политика

Их личности пока не установлены

В Египте ликвидировали пятерых боевиков
Армия Египта

Каир, 28 августа 2018, 08:22 — REGNUM  Правоохранительные службы Египта ликвидировали пятерых вооруженных людей во время рейда на юге страны, сообщает 28 августа Al Jazeera.

Преступники были ликвидированы после того, как открыли огонь по полицейским. Инцидент произошел в 350 км от Каира. У ликвидированных боевиков было изъято оружие и документы. Личности их пока не установлены.

Напомним, начиная с февраля 2018 года в Египте продолжается контртеррористическая операция, направленная на ликвидацию террористической угрозы на Синайском полуострове. В ходе нее было ликвидировано порядка 3 тыс. боевиков, около 300 сотрудников правоохранительных органов погибли.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные Египта ликвидировали пять террористов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теракты в Египте
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить