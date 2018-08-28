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США рассчитывают на «безопасные» маневры кораблей РФ в Средиземном море

Политика

«В соответствии с международными законами»

Вашингтон, 28 августа 2018, 08:05 — REGNUM  Министерство обороны Соединенных Штатов Америки рассчитывает на «профессиональные и безопасные» маневры российских кораблей в Средиземном море, заявил представитель Пентагона Эрик Пэхон, сообщает RT.

По его словам, Вашингтон ожидает, что корабли ВМФ РФ в Средиземном море будут осуществлять «маневры безопасно, профессионально и в соответствии с международными законами и нормами».

Напомним, ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что США стягивают в ближневосточный регион носители крылатых ракет, которые могут быть использованы для нанесения удара по государственным объектам Сирии. Это связано, по его словам, с готовящейся террористами провокацией с якобы применением химоружия в Идлибе.

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Участие США в войне в Сирии
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