США рассчитывают на «безопасные» маневры кораблей РФ в Средиземном море

Вашингтон, , 08:05 — REGNUM Министерство обороны Соединенных Штатов Америки рассчитывает на «профессиональные и безопасные» маневры российских кораблей в Средиземном море, заявил представитель Пентагона Эрик Пэхон, сообщает RT.

По его словам, Вашингтон ожидает, что корабли ВМФ РФ в Средиземном море будут осуществлять «маневры безопасно, профессионально и в соответствии с международными законами и нормами».

Напомним, ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что США стягивают в ближневосточный регион носители крылатых ракет, которые могут быть использованы для нанесения удара по государственным объектам Сирии. Это связано, по его словам, с готовящейся террористами провокацией с якобы применением химоружия в Идлибе.

Читайте также: Минобороны: США усиливают группировку носителей крылатых ракет возле Сирии