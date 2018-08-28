Лондон привлек к расследованию «дела Скрипалей» уникальных детективов

Лондон, , 08:03 — REGNUM Власти Великобритании обратились за помощью в расследовании инцидента с отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии к детективам с «уникальными способностями», передает телеканал Sky News.

Отмечается, что привлеченные к расследованию офицеры полиции обладают уникальным навыком отслеживания и распознавания лиц на видео. Данное умение может помочь при анализе порядка 5 тыс. часов видео с камер слежения в аэропорту Хитроу — на кадрах записей могут быть запечатлены двое «российских агентов» — главных подозреваемых в покушении на Скрипалей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает «абсолютно надуманной» привязку новых санкций со стороны Вашингтона к инциденту с отравлением в британском Солсбери, расследование которого пока еще далеко от завершения.

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