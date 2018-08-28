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МИД Франции призвал израильские власти отказаться от стратегии колонизации

Политика

Франция осудила решение Израиля о строительстве нескольких тысяч домов в еврейских поселениях, назвав это колонизацией

МИД Франции призвал израильские власти отказаться от стратегии колонизации
Колючая проволока. Палестина

Париж, 28 августа 2018, 07:59 — REGNUM  Франция осудила решение, принятое израильскими властями, о строительстве нескольких тысяч домов на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, сообщает французское внешнеполитическое ведомство.

«Это решение, а также снос и эвакуация, затрагивающие палестинское население в зоне C, и в частности в зоне E1, являются частью стратегии, которая непосредственно угрожает жизнеспособности будущего палестинского государства», — говорится в сообщении МИД Франции.

МИД Франции призвал израильские власти пересмотреть эти решения и отказаться от стратегии колонизации.

Напомним, речь идет о решении израильских властей возвести 2,5 тыс. единиц жилья в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан.

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