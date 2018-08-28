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В Ираке начнет работу новый парламент

Политика

Сессия назначена на 3 сентября

Багдад, 28 августа 2018, 07:56 — REGNUM  Президент Ирака Фуад Масум заявил, что первая сессия нового парламента страны состоится 3 сентября 2018 года, сообщает 28 августа Kurdistan.ru.

Последние месяцы в Ираке существовали сложности по данному вопросу, так как многие политические силы были недовольны результатами выборов, что привело к их частичному пересчету. Тем не менее пересчет не повлиял принципиальным образом на итоговые результаты.

Напомним, парламентские выборы в стране прошли 12 мая 2018 года. Победу на них одержали шиитские партии, что вызвано преобладанием в стране населения, исповедующего ислам именно шиитского толка.

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Внутренняя политика Ирака
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