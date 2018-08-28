Экс-сотрудник ЦРУ: Сообщения об агентуре США в Кремле — блеф

Москва, , 07:45 — REGNUM Заявления представителей разведсообщества США о том, что у них есть информаторы в высших эшелонах российской власти, являются блефом. Об этом заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ), исполнительный директор Совета национальных интересов США Филип Джиральди.

По его мнению, слова представителей спецслужб США направлены на подкрепление собственной версии о якобы имевшем место «российском вмешательстве» в американскую президентскую кампанию 2016 года.

«Высокопоставленные сотрудники разведки никогда так просто и открыто не признают, что у них есть источники высокого ранга в Кремле», — цитирует РИА Новости слова Джиральди.

Напомним, ранее в газете The New York Times была опубликована статья, в которой со ссылкой на источники в разведке США говорилось о снижении потока данных от американских источников в Кремле — в связи с агрессивными действиями российской контрразведки.

Читайте также: ЦРУ пожаловалось на отсутствие информации от своих агентов в России