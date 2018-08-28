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Иракские курды вновь проводят встречу с представителями США

Политика

Стороны обсуждали формирование правительства Ирака

Эрбиль, Ирак, 28 августа 2018, 07:45 — REGNUM  Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани провел встречу с представителем США в Ираке по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Бреттом Макгеком, сообщает 28 августа Kurdistan.ru.

Целью встречи было обсуждение вопросов, связанных с формированием нового правительства в Ираке. Американская сторона подчеркнула высокую роль курдских партий в политическом процессе Ирака.

Напомним, в мае 2018 года в Ираке прошли парламентские выборы, победу на которых одержали шиитские политические силы. Голосование вызвало серьезное недовольство со стороны оппозиции, что привело к частичному пересчету голосов, который тем не менее принципиально ничего не изменил.

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