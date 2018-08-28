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Венесуэла начала принимать меры по возвращению беженцев в страну

Политика

Первые 92 человека были вывезены из Перу

Каракас, 28 августа 2018, 07:25 — REGNUM  Правительство Венесуэлы начало реализацию программы «Возвращение на родину», целью которой является репатриация беженцев, покинувших страну во время экономического кризиса, сообщает агентство Prensa Latina.

27 августа Венесуэла прислала в Перу самолет для вывоза 92 своих граждан, в том числе 22 детей и четырех беременных женщин, оказавшихся в сложной ситуации в этой стране. Реализация программы репатриации началась одновременно с началом действия масштабной программы по восстановлению экономики.

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Как сообщало ИА REGNUM, беженцы из Венесуэлы зачастую сталкиваются с законодательными ограничениями и ксенофобией со стороны местных жителей в Перу, Колумбии, Бразилии, Эквадоре, а также не могут найти легальную работу. В августе в бразильском штате Рорайма был сожжен палаточный лагерь беженцев, где проживали до тысячи человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Бразильцы сожгли лагерь венесуэльских беженцев в штате Рорайма

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Политическая жизнь Венесуэлы
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