Вторник, 28 Августа 2018 года
08:17:38 МСК

Опубликованы кадры отдыха Путина, Шойгу и Бортникова в Туве

Политика

На фотографиях можно увидеть главу российского государства во время путешествия по реке, похода в лесу, сбора грибов и ягод

Опубликованы кадры отдыха Путина, Шойгу и Бортникова в Туве
Иллюстрация: Kremlin.ru/events/president/news/58388
Владимир Путин и Сергей Шойгу в Туве

Москва, 28 августа 2018, 07:13 — REGNUM  Президент России Владимир Путин вместе с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым и директором Саяно-Шушенского заповедника Геннадием Киселёвым отдыхали в Туве. Кадры отдыха опубликованы 27 августа пресс-службой Кремля.

На фотографиях можно увидеть главу российского государства во время путешествия по реке, похода в лесу, сбора грибов и ягод. На кадрах видео, опубликованных телеканалом RT, российский лидер наблюдает в Туве за косулями.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин провел выходные дни 25−26 августа в Туве.

Как сообщало ИА REGNUM, российский лидер уже не в первый раз отдыхает в Туве. Ранее он ездил в республику на рыбалку и охоту.

Читайте также: Появилась видеозапись отдыха Путина в Туве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Заповедники дикой природы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить