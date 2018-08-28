Владимира Путина ждут в Омске «во второй половине дня»

Омск, , 06:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин прибудет в Омскую область сегодня, 28 августа, во второй половине дня. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, официальная информация о рабочей поездке главы государства опубликована на сайте Кремля.

Уточняется, что в Омске Путин проведёт совещание по социально-экономическим вопросам с участием членов правительства. Также ему покажут, как идёт реконструкция района исторической застройки Омска. Сопровождать его будет врио губернатора Омской области Александр Бурков.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках рабочей поездки в Сибирский федеральный округ Владимир Путин 27 августа посетил Кемеровскую область, где провёл заседание комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

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28 августа, перед поездкой в Омск, он будет работать в Новосибирске. В частности, планируется его выступление на пленарном заседании международного форума «Технопром-2018».

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Напомним, последний раз Владимир Путин был в Омской области в 2003 году. Тогда он принял участие в Форуме приграничных областей России и Казахстана.

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