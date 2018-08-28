Левый берег Новосибирска «стоит», а в Экспоцентр ждут президента

Новосибирск, , 05:42 — REGNUM Утро 28 августа у жителей левого берега Новосибирска началось с многокилометровых пробок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что накануне в город прилетел с рабочей поездкой президент РФ Владимир Путин. Его жду на «Технопроме-2018», который в эти дни проходит в Экспоцентре.

Как сообщают местные СМИ, первым делом глава государства посетит здание школы в городе Обь, вокруг которого уже дежурят сотрудники ГИБДД.

Впрочем, как отмечает корреспондент ИА REGNUM, полицейских много и на улицах города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин в Новосибирске выступит на пленарном заседании международного форума «Технопром-2018», оценит качество подготовки учебных заведений Новосибирской области к первому сентября и проведет встречу с врио губернатора области Андреем Травниковым. Рабочая поездка главы государства в Сибирский федеральный округ продолжится в Омске.

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