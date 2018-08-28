The Hill: Трамп сделал правильные выводы из ошибок США в Ираке

Максим Исаев, , 06:58 — REGNUM

В воскресенье, 26 августа, представитель возглавляемой США коалиции, сражающейся с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что США будут поддерживать военное присутствие в Ираке, если это потребуется, чтобы обеспечить стабилизацию после трехлетней войны с боевиками и военную подготовку для нанесения окончательного удара по террористам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет Мэттью Хейман в статье для американского издания The Hill.

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Президент США Дональд Трамп и министр обороны Джеймс Мэттис приняли правильное решение. Начало восстановления в Ираке с сохранения присутствия американских войск говорит о том, что американское руководство сделало выводы из своих предыдущих иракских ошибок. Сохранение военного присутствия является наилучшим способом достижения долгосрочных интересов Ирака и США.

Дважды с 2003 года США сокращали свое военное присутствие в Ираке. Каждый раз вакуум заполняли либо террористы, либо межфракционная борьба. После окончания боевых действий и свержения бывшего иракского президента Саддама Хусейна администрация экс-президента США Джорджа Буша распустила иракскую армию, удалила всех баасистов (сторонников Хусейна) из правительства и уменьшила численность военного присутствия США в Ираке. После вывода американских войск в Ираке началась гражданская война между баасистами, шиитскими ополченцами и боевиками «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая продолжалась до 2007 года, когда администрацией Буша было принято решение об увеличении военного присутствия США в Ираке.

Выполняя свое обещание о выводе американских войск из Ирака, экс-президент США Барак Обама санкционировал вывод американских войск в 2011 году. Вновь возникший вакуум был заполнен террористами: только на смену боевикам «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришли боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые захватили контроль над обширными участками территории в Сирии и Ираке. Иракское правительство оказалось под угрозой.

В 2014 году президент Обама отправил вооруженные силы США обратно в Ирак, чтобы помочь иракскому правительству справиться с возникшей угрозой. Президент Трамп поддержал присутствие военных сил, поэтому правительство Ирака смогло добиться победы над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в декабре 2017 года.

Опыт Ирака гласит, что значительное военное вмешательство, приводящее к смене режима, нуждается в сохранении широкого военного присутствия для достижения политических целей США. Этот же урок можно извлечь из интервенций американских войск в Ливию, Афганистан, Германию, Японию и Корейский полуостров.

В Ливии действия США привели к краху бывшего премьер-министра Ливии Муаммара Каддафи в 2011 году. Однако на смену тирании пришла анархия, потому что США и их союзники не пожелали взять на себя военные расходы, связанные с обеспечением базового уровня безопасности. Военное присутствие США в Афганистане, как и в Ираке, неоднократно сокращалось с 2001 года, однако после вывода войск происходило очередное расширение военного присутствия, чтобы восстановить утраченные позиции.

Напротив, в Южной Корее, Германии и Японии США поддерживали стабильное и надежное военное присутствие, которое способствовало созданию сильных демократий и крепких военных альянсов с США.

Помимо борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) США также должны защитить Ирак от Ирана, региональные интересы которого почти полностью противоречат интересам США. Иран является шиитской мусульманской теократией, которая выстраивает связи с различными частями иракского общества, 70% которого составляют шииты. Тегеран хотел бы иметь слабый и лояльный Ирак на своей западной границе. С момента падения правительства Хусейна Иран продвинул свои интересы в Ираке, финансируя сочувствующих иракских политиков.

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Учитывая этнические разногласия в Ираке, для достижения долгосрочной стабильности и окончательного прекращения военного вмешательства США необходима федеральная демократия. США могут сыграть конструктивную роль в достижении этого результата, но сегодня для этого недостаточно усилий одного лишь американского посольства. Ирак, независимый от влияния Ирана, обладающей стабильной, основанной на участии, формой правления — это цели, которые отвечают интересам как Ирака, так и США. Для достижения этих общих целей необходимо сохранение военного присутствия в Ираке.

Слишком ранний вывод американских военных — это игнорирование уроков собственной истории, которое всякий раз было сопряжено с кровавыми последствиями.