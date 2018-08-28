Политолог о визите Меркель: крупных интересов у Германии Закавказье нет

Ереван, , 02:35 — REGNUM Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Армению нельзя назвать историческим, считает директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян.

«Никаким историческим этот визит не был, никакого сверхъестественной значимости не имел. Визит, можно сказать, поточный, в какой-то степени можно сказать ознакомительный, но, в общем, довольно протокольное мероприятие, которое давно планировалось, а в контексте Армении — еще даже при предыдущих властях. Результатов визита ни в одной стране из трех огромных нет», — приводит слова Искандаряна «Новости-Армения».

Как отметил политолог, никаких крупных интересов у Германии Закавказье и в Армении в частности, нет, но нельзя сказать, что страна вообще не вызывает интереса.

В качестве интересного факта в контексте визита он отметил совершенно разные подходы к трем странам Кавказа, равно как и цели визита: в Грузии — объявление о кредите в 200 млн. евро, в Азербайджане — попытка понять ситуацию с нефтью в Каспийском море, в Армении — ознакомление со страной после смены власти.

Он отметил, что Грузия хоть и получила кредит, но с другой стороны, попытавшись поговорить о вступлении в НАТО, получила холодный душ, что и следовало предполагать. По его словам, с Азербайджаном также не было никаких договоренностей о раздутом информационном пузыре с поставками газа в Европу.

В этом контексте он назвал положительным, что Армения не обращалась к Меркель за помощью, кредитами или материальными вливаниями.

«Я думаю, что это был удачный ход для нового правительства. Шаг был правильным, поскольку перспектива «выцыганить» очередные 10 млн. евро никому ничем не помогла бы, а наладить взаимоотношения с ключевой в Европе страной — очень нужно», — сказал Искандарян.

В числе итогов визита он отметил, что Армения получила приглашение в Берлин и скорее всего положительное отношение Германии к подписанию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, который она еще не ратифицировала.