Владимир Путин выступит на «Технопроме» в Новосибирске и отправится в Омск

Новосибирск, , 02:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин сегодня, 28 августа, посетит с рабочей поездкой сразу два региона Сибирского федерального округа.

Напомним, поздно ночью 27 августа, глава государства прилетел в Новосибирск из Кемерово.

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В Новосибирске президент выступит на пленарном заседании международного форума «Технопром-2018». Часть программы президента, как сообщается в анонсе на сайте Кремля, будет посвящена вопросам образования. Владимир Путин оценит качество подготовки учебных заведений Новосибирской области к первому сентября. Завершится его рабочая поездка в Новосибирск встречей с врио губернатора области Андреем Травниковым.

Затем Владимир Путин отправится в Омск. В Омской области Путин проведёт совещание по социально-экономическим вопросам с участием членов правительства и ознакомится с ходом реконструкции района исторической застройки города в сопровождении врио губернатора области Александра Буркова, говорится в официальном сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 августа президент России с рабочей поездкой посетил Кемеровскую область, где побывал на угольном разрезе, провёл заседание комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности и встретился с врио главы области Сергеем Цивилёвым.

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