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Трамп приказал приспустить флаг США до похорон Маккейна

Политика

Сенатор-республиканец скончался 25 августа от онкологического заболевания

Трамп приказал приспустить флаг США до похорон Маккейна
Иллюстрация: U.S. Air Force
Флаг США

Вашингтон, 28 августа 2018, 02:03 — REGNUM  В связи с кончиной сенатора США от штата Аризона Джона Маккейна государственный флаг над Белым домом и другими учреждениями будет приспущен. Об этом говорится в заявлении американского президента Дональда Трампа, распространенного его пресс-службой.

«Несмотря на наши политические разногласия я уважал сенатора Джона Маккейна за его службу нашей стране, в его честь сегодня я распорядился приспустить флаг США до его похорон», — отметил Трамп.

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На траурной церемонии в конгрессе 31 августа речь произнесет вице-президент Майк Пенс, отмечено в заявлении. Трамп попросил присутствовать на похоронах своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, главу Пентагона Джеймса Мэттиса и руководителя аппарата Белого дома Джона Келли.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор-республиканец Джон Маккейн скончался 25 августа на 82-м году жизни от онкологического заболевания. Его тело предадут земле 2 сентября. Президента США на похоронах не будет.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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