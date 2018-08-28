В Пентагоне опровергли стягивание носителей ракет на Ближний Восток

Вашингтон, , 02:09 — REGNUM Министерство обороны США отрицает сообщения Минобороны России о наращивании группировки американских носителей крылатых ракет на Ближнем Востоке, заявил официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон, сообщает RT.

По его словам, информация о наращивании носителей крылатых ракет в регионе «является пропагандой». При этом Пэхон отметил, что при наличии указаний от президента США Дональда Трампа американская армия готова нанести удар.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что США стягивают в ближневосточном регионе носители крылатых ракет, которые могут использоваться для нанесения удара по стратегическим и государственным объектам Сирии. По его словам, это связано с готовящейся боевиками-террористами провокацией с якобы применением химического оружия в сирийской провинции Идлиб.

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