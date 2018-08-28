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Глава МИД ФРГ выступил за налаживание диалога с Россией

Политика

Только на США Евросоюз уже не может полагаться

Глава МИД ФРГ выступил за налаживание диалога с Россией
Sandro Halank
Хайко Маас

Бухарест, 28 августа 2018, 00:54 — REGNUM  Евросоюзу необходимо поддерживать добрососедские отношения с Россией несмотря на разногласия по этому вопросу среди стран — членов ЕС, заявил глава МИД Германии Хайко Маас на конференции в Бухаресте.

По его словам, добрососедские отношения с Россией способствуют укреплению безопасности Евросоюза. Также Маас раскритиковал санкционную политику США, заявив, что после введения санкций против России, Китая и Турции Соединенные Штаты могут ввести санкции и против других стратегически важных торговых партнеров ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что существование военного блока НАТО может оказаться под вопросом, если сформируется новая стратегическая реальность. По его словам, главным приоритетом ЕС должна стать сильная и суверенная Европа.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Германии заявил о возможности «новой стратегической реальности»

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