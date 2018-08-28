Ильхам Алиев 30 августа отправится в Москву для расширения торговых связей

Москва, , 00:45 — REGNUM На 30 августа намечен официальный визит Ильхама Алиева в Москву, сообщают азербайджанские СМИ, ссылаясь на осведомленные источники. Предполагается, что в рамках визита состоится подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве в экономической и торговой сфере.

Несколько дней назад посол России в Азербайджане Михаил Бочарников сообщил, что Москва и Баку готовят пакет документов для расширения экономического сотрудничества двух стран. По его словам, Москва также рассчитывает на создание совместных предприятий с российским участием.

По данным минэкономики Азербайджана, которые приводит агентство Turan, с января по июнь 2018 года из республики в Россию было экспортировано продукции на 349,23 миллиона долларов, что на 5,76% выше аналогичных показателей за первое полугодие 2017 года. Объем импорта продукции из России в Азербайджан, в свою очередь, составил 788,21 миллиона долларов, что на 0,29% выше аналогичного показателя первых шести месяцев 2017 года.