Минобороны Франции заявило об уничтожении одного из главарей ИГ* в Мали

Париж, , 23:56 — REGNUM Министерство обороны Франции заявило об уничтожении в ходе военной операции в Мали одного из главарей террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт 27 августа агентство Reuters.

Как уточняется, несколько боевиков были уничтожены в результате удара с самолётов Mirage 2000 в районе коммуны Менака на востоке Мали. В их числе был Мохаммед Аг Альмунер, который, по данным французских военных, являлся одним из главарей группировки в Сахаре.

Сообщается, что в результате военной операции также погибли двое мирных жителей и ещё двое получили ранения.

В главном штабе Вооружённых сил Франции выразили соболезнования в связи с гибелью мирных граждан, сообщив, что в настоящее время расследуются обстоятельства, которые привели к жертвам.