День независимости Молдавии: позор, протест, спецназ и Додон

Кишинёв, , 23:36 — REGNUM В Молдавии 27 августа отметили 27-ю годовщину провозглашения независимости. Как передает корреспондент ИА REGNUM, оппозиция в этот день продолжила начатую накануне антиправительственную акцию протеста, а то время как властям пришлось применить силу, чтобы позволить формальному руководству страны — президенту Игорю Додону, премьеру Павлу Филипу и спикеру парламента Андриану Канду — возложить цветы к памятнику Стефану Великому.

Рано утром несколько сотен сотрудников спецподразделения МВД провели «зачистку» центральной площади от находившихся там сторонников оппозиции. Оппозиционеры, напомним, остались ночевать на площади, намереваясь утром 27 августа продолжить начатую накануне акцию протеста.

Манифестанты расходиться отказались, и полицейскому спецназу пришлось применить силу: людей вносили с площади за руки и ноги, несколько человек заявили, что получили травмы.

После этого площадь была оцеплена несколькими кордонами полиции, чтобы Додон, Филип и Канду смогли под свист и крики «позор!» возложить цветы и тут же уехать. Оппозиция назвала произошедшее позором и заявила о намерении продолжить протесты.

Накануне, напомним, власти попытались помешать оппозиции провести акцию протеста, организовав на площади контрманифестацию сторонников мэра Оргеева Илан Шора, осужденного по делу о краже 1 млрд евро из банковской системы страны. Оппозиционеров пустили на площадь только во второй половине дня.

Президент Додон осудил «действия партий» в центре Кишинева накануне дня независимости, однако из его комментария осталось не ясно, осуждает он действия оппозиции или партии Шора, которая, как и Партия социалистов Додона, является партнером правящей Демпартии Владимира Плахотнюка.

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