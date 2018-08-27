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Меркель и Трамп переживают за судьбу боевиков, скопившихся в зоне «Идлиб»

Политика

Канцлер ФРГ и президент США обсудили по телефону Украину, Сирию и Балканы

Берлин, 27 августа 2018, 22:06 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель выразили особую обеспокоенность ситуацией, сложившейся в сирийской провинции Идлиб, сообщил 27 августа журналистам представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Россию призывают cдерживающим образом повлиять на сирийский режим, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию», — заявил Зайберт.

По его словам, Меркель и Трамп провели телефонные переговоры и обсудили вопросы торговли, ситуацию в Сирии, на Украине и на Балканах.

Напомним, в зоне деэскалации «Идлиб» скопились тысячи боевиков и террористов, не пожелавших возвращаться к мирной жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики из зоны «Идлиб» ежедневно обстреливают населенные пункты и позиции сирийской правительственной армии. Кроме того, там готовится провокация с применением отравляющих веществ, которую США и их сателлиты намерены сделать поводом для ракетных ударов по Сирии.

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Участие США в войне в Сирии
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