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Глава избирательной комиссии Перми сохранил за собой пост

Политика

Новый состав избиркома приступил к работе

Пермь, 27 августа 2018, 22:03 — REGNUM  В Перми к работе приступил новый состав городской избирательной комиссии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в краевом избиркоме.

Члены комиссии избрали председателя. Им снова стал Игорь Алаев. Его кандидатуру предложил крайизбирком. Заместителем Алаева стала Марина Ермашева, а секретарём комиссии — Евгений Миронов.

Новый состав комиссии сформирован на пять лет. Ему предстоит организовывать в Перми выборы депутатов Государственной думы, которые пройдут в сентябре 2021 года. Алаев в ходе заседания избиркома выразил надежду на то, что к этому времени удастся подойти с «полностью готовой и профессиональной командой».

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