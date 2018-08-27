Глава избирательной комиссии Перми сохранил за собой пост

Пермь, , 22:03 — REGNUM В Перми к работе приступил новый состав городской избирательной комиссии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в краевом избиркоме.

Члены комиссии избрали председателя. Им снова стал Игорь Алаев. Его кандидатуру предложил крайизбирком. Заместителем Алаева стала Марина Ермашева, а секретарём комиссии — Евгений Миронов.

Новый состав комиссии сформирован на пять лет. Ему предстоит организовывать в Перми выборы депутатов Государственной думы, которые пройдут в сентябре 2021 года. Алаев в ходе заседания избиркома выразил надежду на то, что к этому времени удастся подойти с «полностью готовой и профессиональной командой».